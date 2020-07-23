Первое тестовое предприятие McDonald's, расположенное непосредственно в торговом зале, открылось в супермаркете "Перекресток" в ТЦ "Лига Химки" на Ленинградском шоссе.

Пилотный проект предполагает открытие подобных предприятий на территории нескольких супермаркетов "Перекресток" в Московском регионе и Санкт-Петербурге, говорится в сообщении Х5. По итогам работы первых заведений внутри торговых залов будет принято решение о дальнейшей стратегии развития этого формата. Стороны не исключают его адаптацию и тестирование также в других торговых сетях Х5 (кроме супермаркетов ритейлер также управляет магазинами "у дома" "Пятерочка" и гипермаркетами "Карусель").

"Сотрудничество позволит компаниям оценить синергетические возможности в области увеличения потока покупателей, повышения лояльности двум брендам, а также изучения новых потребительских привычек для дальнейшего развития партнерства", — отмечается в сообщении.

Первый ресторан McDonald's в "Перекрестке" сочетает формат работы delivery kitchen, будучи ориентированным на доставку, но также предусматривает возможности обслуживания навынос и в единой обеденной зоне, оборудованной в супермаркете. Новый ресторан будет работать круглосуточно. На предприятии занято более 40 человек.

"Сегодня границы между продуктовым ритейлом и рынком быстрого питания стираются. Покупатель в зависимости от ситуации может приобрести в магазине продукты или готовую еду, а также заказать этот ассортимент в экспресс-доставку. Данная тенденция создает основу для наших совместных пилотных проектов с "Макдоналдс", в рамках которых мы хотим протестировать различные варианты взаимодействия и сформировать новые бизнес-модели, наилучшим образом соответствующие интересам клиентов на едином рынке еды", — отметил директор по стратегии X5 Владимир Салахутдинов (его слова процитированы в сообщении).