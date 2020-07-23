"В четверг спасателям удалось достичь кратера вулкана Ключевской, где было обнаружено тело альпиниста", — говорится в сообщении.

В настоящее время спасатели спускаются с телом погибшего в штурмовой лагерь на высоте 3,5 километра. Их спуск осложнен непогодой (снегопад и сильный ветер), камнепадами.

Как сообщалось, 6 июля в камчатскую службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, он вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в 200 м от кратера, у его товарища отказали ноги, предполагается, что из-за горной болезни. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля.

7 июля утром из Петропавловска-Камчатского в посёлок Ключи на высокопроходимом автомобиле "Урал" прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. В ходе восхождения на вулкан, на высоте 2 км над уровнем моря, они обнаружили заявителя. Мужчину передали медикам, которые на вертолёте территориального центра медицины катастроф доставили его в краевой центр.

Группа из 14 спасателей продолжила восхождение и поиск второго туриста, но которого в ходе облета вулкана на вертолете 7 июля обнаружить не удалось. Они поднялись на высоту 4,5 км, однако путь к вершине продолжить не смогли из-за сильного камнепада и схода селевых потоков в связи с активным таянием ледника на вулкане. В последующие дни было предпринято несколько попыток с помощью вертолета высадить группу спасателей возле кратера вулкана. Но погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолёту приблизиться к месту назначения.

15 июля на территорию Камчатки прибыла группа альпинистов из Владивостока. Это коллеги пострадавшего, которые изъявили желание присоединиться к спасателям. Камчатские спасатели вместе с ними продолжили поиски, обустроив штурмовой лагерь на высоте 3450 метров.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 м.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение вулкана. В апреле 2020 года из кратера начала изливаться лава. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и альпинистам не совершать восхождения на извергающийся исполин.