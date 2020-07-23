Отмечается, что Эрмитаж временно сокращает список категорий посетителей, которым музей предоставляет право льготного или бесплатного посещения. Как только ситуация позволит, музей будет постепенно возвращаться к своей прежней социальной политике, обещают в Эрмитаже.

"23 июля по бесплатным билетам музей смогут посетить лица, не достигшие возраста 18 лет; лица, обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам — студенты (курсанты), осваивающие образовательные программы среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры; многодетные семьи", — говорится в сообщении.

Льготным категориям граждан, планирующим посетить Эрмитаж в этот четверг, необходимо забронировать билет на сайте tickets.hermitagemuseum.org, а затем полученный заказ-бронь до начала своего сеанса обменять на входные билеты в кассах музея при предъявлении документов, указанных в заказе.

В Эрмитаже разъясняют, что в случае, если льготный посетитель планирует визит в Эрмитаж с сопровождающим, например, ребенок с родителем или другим родственником, то сопровождающий должен приобрести в кассе музея в дополнение к льготному заказу — входной билет за 500 рублей. Одного посетителя с льготным билетом может сопровождать только один человек, приобретающий билет в кассе.

В четверг будут доступны бесплатные входные билеты только на маршруты по Главному комплексу и Главному штабу без экскурсионного обслуживания.

Эрмитаж вернулся к работе после вынужденного перерыва в середине июля. До пандемии бесплатно попасть в Эрмитаж могли все категории посетителей в третий четверг каждого месяца.