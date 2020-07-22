"Главная задача — досконально проанализировать застройку в 500-метровой прибрежной зоне Анапы и выработать предложения по упорядочиванию градостроительных норм. В составе комиссии 23 человека, из которых 11 — представители общественности", — заявил Швец, возглавивший комиссию по поручению губернатора Вениамина Кондратьева.

В ближайшие дни специалисты обследуют прибрежные территории курорта. По поручению губернатора, Швец должен до 3 августа представить реестр конкретных зданий и сооружений с выявленными нарушениями.

"Мы видим объекты, о которых говорили представители горожан, выявили и новые проблемные места. Больше всего вопросов — к прибрежным территориям Супсеха, Высокого берега, Витязево и Джемете", — уточнил вице-губернатор.

В подавляющем большинстве случаев, отметил чиновник, объекты с признаками нарушений строятся по решению судов. Профильным краевым ведомствам предстоит изучить, на основании чего были приняты те или иные решения и каковы перспективы их обжалования.

Еще одно направление работы комиссии — выработка предложений по совершенствованию муниципального и регионального законодательства.

Ранее сообщалось, что мэр Анапы Юрий Поляков, возглавлявший курорт с 2017 года, подал в отставку.

Губернатор Кондратьев в ходе недавней поездки на курорт заявил, что муниципалитетом был утрачен контроль за строительством.

Так, с мая 2019 года в Краснодарском крае действует закон о запрете капитального строительства в 500-метровой прибрежной зоне. Однако, по словам губернатора, власти Анапы выдали, по меньшей мере, еще порядка 10 сомнительных разрешений на возведение капитальных объектов.

Также по поручению губернатора в Анапе будет сформирован градостроительный совет. Задача новой структуры — принимать участие в согласовании планов застройки.