"Эти послабления мы должны были дать только на втором этапе снятия ограничений. Пойти на такое непростое, ответственное решение меня подтолкнули неблагоприятные изменения на рынке труда. Кафе и рестораны не работают у нас так долго, что это ставит под угрозу их существование", — цитирует губернатора пресс-служба.

"Понимание социальных последствий дальнейшей отсрочки снятия ограничений в их работе вынуждает идти на смелые шаги", — подчеркнул Сипягин.

По информации властей региона, перед снятием ограничений с представителями организаций общественного питания было проведено совещание. Бизнесмены сообщили, что за время простоя многие были вынуждены распустить трудовые коллективы. В настоящее время им приходится набирать новый персонал и заново его обучать.

Отмечается, что бизнес в сфере общественного питания после открытия будет нести ответственность за выполнение всех требований Роспотребнадзора.