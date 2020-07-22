Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере 5 тыс. рублей за поездку стоимость от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. – от 50 до 75 тыс., 15 тыс. – за поездку дороже 75 тыс. рублей. Старт программы запланирован на начало августа, в ней примут участие все регионы России. Одно из условий участие в программе – приобретение тура у туроператора либо отеля в онлайне и его оплата картой "Мир".

"Мы заинтересованы в участии в программе Ростуризма и в ее рамках предложим туристам свои предложения в следующих регионах: Татарстан, Самарская, Калининградская, Ленинградская, Иркутская, Мурманская, Псковская и Новгородская области, а также Карелия, Бурятия, Хакасия, Камчатский край", — сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе "Интуриста".

В компании пояснили, что участие в программе Ростуризма даст возможность увеличить сроки пребывания туристов в регионах, а путешественникам возможность сэкономить. "Ожидаем, что после запуска программа будет востребована в межсезонье и в частности в период детских школьных каникул", — отметили в пресс-службе.

Как рассказал исполнительный директор туроператора Сергей Толчин, отдел России уже работает над расширением ассортимента туров, чтобы они соответствовали условиям программы.

"Если все пойдет по плану, то мы увидим и внедрение программ субсидирования чартеров для туроператоров на внутрироссийских направлениях, и субсидирование строительства новых объектов размещения в регионах. Все это даст огромный толчок развитию внутреннего туризма сделает его более конкурентоспособным по цене и качеству в сравнении с популярными выездными направлениями", — подчеркнул он.

Другие туроператоры также направляют свои заявки в Ростуризм для участия в программе субсидирования поездок. В TUI Россия планируют продвигать Бурятию, Карелию, Калининградскую, Иркутскую, Сахалинскую области, Приморский край и другие регионы. Туроператор "Дельфин" включил 8-10 направлений, среди них – Татарстан, Владимирская, Ярославская, Иркутская области, Карелия.