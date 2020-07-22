"В программе примут участие все регионы нашей страны от Калининграда до Владивостока. Поездки в часть регионов, например, Крым и Краснодарский край, которые пользуются повышенным спросом в августе, будут доступны со скидкой начиная с 1 октября", — сказал она.

Ранее сообщалось, что в программе будет участвовать 51 регион, а наиболее популярные у туристов субъекты в нее не вошли.

"В рамках программы можно будет приобрести как пакетные туры, которые включают перелет и проживание, так и отдельно проживание в случае, если турист добирается до места отдыха самостоятельно, к примеру, на личном автомобиле", — добавила Догузова.

По ее словам, программа стартует в начале августа с возможностью купить туры до конца года.

"Точная дата старта продаж будет известна за неделю, следите за информацией от Ростуризма", — подчеркнула Догузова.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно.

Как пояснила глава ведомства, сумма возврата зависит от стоимости тура.

"Туристу вернется 5 тыс. рублей за тур стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей, 10 тыс. возврат составит за туры стоимостью от 25 до 50 тыс. рублей. Ну и 15 тыс. рублей получат те граждане нашей страны, которые приобретут туры стоимостью от 75 тыс. рублей. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 дней, приветствуются межрегиональные маршруты. Деньги будут начисляться на карту мир в срок до 5 дней. То есть, выплату получит непосредственно турист", — сказала Догухова.

По ее словам, те, у кого нет карт "Мир", смогут быстро и бесплатно их оформить.