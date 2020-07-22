Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Старт программы запланирован на 15 августа.

"Плохо, что программа запускается только в середине августа. Даже в условиях аномального распределения туристов в этом году она затронет меньшую часть из них, потому что все летние туристы уже приняли решение об отдыхе. 15 августа уже никто не покупает туры, у нас тишь да гладь, даже звонков нет. У некоторых регионов в межсезонье есть какой-то потенциал, но те же Камчатка и Байкал хороши летом. В этом году сезон аномальный по поведению туристов и очень короткий. Каждый день промедления в запуске программы нам будет обходиться в 5% запланированного турпотока", — считает Ромашкин.

В распоряжении говорится о том, что программа субсидирования должна охватить до 3 млн туристов. Ростуризм ранее заявлял, что планирует субсидировать более 2 млн поездок.

По словам Ромашкина, если запустить программу сейчас, то 2 млн туристов действительно могут воспользоваться этим предложением. "Ростуризм рассчитывает, что кэшбеком воспользуются 2 млн россиян до конца года. Сегодня еще реально говорить о таких цифрах, но если мы запустим ее 15 августа, то это нереально. Если еще иметь в виду, что откроется заграница и неизбежно заберет часть туристов", — сказал эксперт.

При этом Ромашкин отметил, что более 50 выбранных Ростуризмом направлений имеют большой туристический потенциал. "Направления живые и востребованные – Татарстан – 2,5 млн туристов в прошлом году, Владимирская и Ярославская область – лидеры по туристам среди городов Золотого кольца. Совокупный потенциал всех перечисленных в программе регионов я оцениваю в 8-10 млн туристов, соответственно 2 млн можно было бы поднять, но в условиях обычного года", — заключил он.

Условия получения денег для туристов, участвующих в программе – поездка не менее, чем на пять дней, тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора. Оплата должна происходить через российскую платежную систему "Мир" в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом. В программе участвует 51 регион, но в нее не вошли наиболее популярные направления массового туризма – такие как Краснодарский край, Крым, Москва или Петербург.