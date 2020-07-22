"Международный туризм у нас сдерживается сложными формальностями, в том числе пограничными... Мы ставим перед собой задачу с Ростуризмом и федеральными ведомствами идти по пути упрощения, либерализации законодательства; упрощения режима согласования (захода яхт — ИФ), превращения его из согласительного в уведомительные — это общемировая практика. Все нас поддерживают: и министерство транспорта, и пограничники, но есть вопрос юридической техники, ведь нормативные акты принимаются долго", — сказал Корнеев.

Глава комитета отметил, что страны Балтики, в которых яхтенный туризм развивается активнее, чем в Петербурге, считают северную столицу самым привлекательным портом захода в Балтийском регионе. Эксперты, по словам Корнеева, предрекают Петербургу до 10 тыс. судозаходов в год при открытии международного направления.

"Мы много встречались с международными экспертами. За короткий период мы можем, как минимум, увеличить количество судозаходов в Петербург в 3-4 раза. А без привязки к дате максимальный потолок экспертами оценивается как 8-10 тысяч судозаходов в год вместе с международными судами, половина из этого — внутрироссийские заходы. Но это нужно делать вместе с нашими балтийскими соседями", — сказал Корнеев.

Он отметил, что без северной столицы эффективно развивать яхтенные маршруты на Балтике невозможно.