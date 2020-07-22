"Скорее всего, в первых числах августа граница с Россией будет открыта. Сейчас нам дали определенный регламент и рекомендации нашей санитарно-эпидемиологической службе по подготовке к туристическому сезону и к открытию всех курортных объектов. Для каждого отеля, гостиницы и объекта нужно время, вот, как раз неделю нам дали на подготовку", — сказала она в журналистам в Сухуме.

По ее мнению, "сроки отмены ограничений по границе столько раз переносятся, и вопрос никак не решается, потому что процесс принятия решения в России сильно забюрократизирован, и в него вовлечены разные ведомства".

"По большому счету, если мы хотели открыться в июле, то должны были уже в мае подать в соответствующие структуры свой регламент и план открытия границы, потому что Россия все-таки бюрократическая страна, это не у нас из кабинета в кабинет бумажку перенести, там более сложные механизмы. Вот, например, Турция начала переговоры с Россией еще в мае, а мы почему-то этим занялись только в июне. Это долгий процесс, это не делается за два-три дня, даже за неделю. Как и к сезону невозможно подготовиться за неделю, точно также нельзя за неделю решить вопрос с открытием границы", — отметила Калягина.

Она считает, что пока комиссия Роспотребнадзора не проверит все курортные объекты в Абхазии, решение об отмене ограничений на границе не будет принято.

Ранее, пресс-служба Кабинета министров республика сообщила, что президент Абхазии Аслан Бжания официально обратился к правительству России с просьбой открыть границы между Абхазией и Россией. Подчеркивается, что абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время. В минувший вторник Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля.