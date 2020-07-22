Согласно опубликованному постановлению мэрии, открылись пляжи на реке Волхов у Кремля и Свято-Юрьева монастыря. Купальный сезон продлится до 31 августа.

В целях профилактики ЧП на пляжах власти установили ряд мер безопасности. В частности, мэрия рекомендовала городскому управлению МВД патрулировать берег Волхова в местах массовых купаний.

Согласно информации на сайте территориального управления Роспотребнадзора, в регионе от коронавируса пострадали 3 тыс. 584 человека. 55 инфицированных скончались.