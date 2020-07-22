"В настоящее время в силу ограничений, связанных с объявленной ВОЗ пандемией новой коронавирусной инфекции, достаточно трудно выехать за рубеж, но уже есть запрос на внутренние поездки по России. Природное, культурно-историческое наследие составляет основу программ пребывания в Самарской области. В силу исторических и природных особенностей нашего региона культурно-познавательный и экологический туризм здесь являются наиболее приоритетными", — цитирует пресс-служба руководителя департамента туризма министерства культуры Самарской области Артура Абдрашитова.

По его словам, культурное наследие сохранено в регионе как в больших городах, так и в селах.

"Последние заново и с новой стороны открывают как туристические компании, так и сами туристы. Поэтому эти объекты требуют внимания, приведения в порядок, дополнительного насыщения, более качественной демонстрации, в том числе с использованием высоких технологий, которые позволяют реконструировать объекты, увидеть, как они выглядели в прошлые столетия", — сказал Абдрашитов.

Он отметил, что для местных жителей уже работает программа "Поехали!", в рамках которой организуются еженедельные экскурсии по внутренним туристическим маршрутам.