Во втором чтении в законопроект ввели понятие "никотиносодержащая продукция", объединив в него "изделия, которые содержат никотин, в том числе полученный путем синтеза, или его производные, предназначенные для потребления никотина и его доставки посредством сосания, жевания, нюханья или вдыхания, в том числе изделия с нагреваемым табаком, растворы, жидкости или гели".

Принятым законом предлагается распространить на "никтотиносодержащую продукцию", то есть на электронные сигареты, вейпы, айкосы, другие изделия, а также кальяны, ограничения и запреты, аналогичные с курением и продажей табачных изделий.

В частности, вводится запрет на их использование в общественных местах, на рынках, в торговых центрах, офисах, кафе и ресторанах, в зданиях вокзалов и аэропортов.

Новшеством закона является запрет на курение "на площадях общего пользования в коммунальных квартирах".

В принятом законе также оговорены сроки вступления данных ограничений в силу.

Один из разработчиков, депутат Сергей Боярский ("Единая Россия"), пояснил "Интерфаксу", что часть запретов на курение в общественных местах вступает сразу после подписания закона. Это касается таких мест, как детские площадки, территории вокруг больниц.

"В законе есть трехмесячная отсрочка для точек общепита, есть также отсрочка (до полугода — ИФ) по таким общественным местам, как торговые центры, аэропорты", — уточнил парламентарий.

Предлагается, что "для обозначения территорий, зданий и объектов, где курение табака, потребление никотинсодержащей продукции, использование кальянов запрещены", будет использоваться запрещающий знак.

Боярский также сообщил, что документом предъявляются требования к составу никотиносодержащих жидкостей, где содержание никотина не должно превышать 20 миллиграмм на 1 миллилитр, что является "предельно допустимой концентраций".

При обсуждении законодательной инициативы во втором чтении было заявлено, что для урегулирования вопросов, связанных, в частности, с составом никотиносодержащей продукции, потребуется разработка соответствующего Технического регламента.

Кроме того, принятым законом предъявляются требования по запрету рекламы, стимулирующей курение, ограничение демонстрации потребления такой продукции в аудиовизуальных произведениях, предназначенных для детей и взрослых, продажи никотиносодержащей продукции.

Нарушение данных правил может повлечь административную ответственность, что также оговорено принятым законом, которым внесены соответствующие изменения в КоАП.