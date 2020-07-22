Так, к приему туристов готова все прибрежная зона региона, исторические кварталы Лиссабона (Алфама, Бика, Байрру-Алту, Моурария, Граса), объект Всемирного наследия ЮНЕСКО Синтра, Кашкайш и его пляжи, Мафра, Эрисейра (мировой заповедник серфинга), Аррабида (природный парк), Азейтау с его винодельнями, пляжи на всем побережье Кошта-да-Капарика.

"Все эти места находятся вне зоны риска, готовы принять туристов и обеспечить им безопасное путешествие", — отмечается в сообщении.

Как сообщает Ассоциация, в регионе приняты общие правила поведения, в соответствии с которыми все должны соблюдать социальную дистанцию, а в общественном транспорте, государственных учреждениях, магазинах и супермаркетах, в закрытых помещениях или местах скопления людей обязательно носить маску.

"Все службы должны соблюдать гигиенические меры и обеспечить санитарную обработку в соответствии с указаниями Главного управления здравоохранения и конкретными рекомендациями для разных сфер деятельности. Для сферы туризма разработана печать "Чисто и безопасно". Она сообщает путешественникам о безопасности — можно с большей уверенностью заселяться в место размещения, пользоваться туристическими услугами, посещать рестораны и достопримечательности", — говорится в сообщении.

За время пандемии в Португалии зафиксировано 48,9 тыс. случаев инфицирования коронавирусной инфекции, 1697 человек умерли.