"Президент поручил правительству проработать, представить новый национальный проект в области туризма. Мы над ним уже работаем. Работаем, прежде всего, с регионами, работаем с бизнес-сообществом. У всех очень большой энтузиазм. Видно, что туристическая отрасль заждалась внимания к ней. Те беспрецедентные меры, которые приняло правительство, они, действительно, мы считаем, сейчас покажут очень серьезный такой скачок в развитии", — сказал он.

"Сейчас те меры, которые правительство приняло, это 15 млрд на субсидирование внутренних туристических поездок наших граждан за достаточно короткий оставшийся период отпусков до конца года, это является, на мой взгляд, важным таким триггером, который позволит очень многим семьям принять решение поехать в туристическую поездку", — добавил вице-премьер.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение о выделении правительством 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять дней, тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора. Оплата должна происходить через российскую платежную систему "Мир" в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом.

Комментируя эту программу, Чернышенко заметил, что возврат средств за поездки будет "практически автоматическим".

"Мы вообще ожидаем, что нас ждет ренессанс развития внутреннего туризма. Этому послужит наша уникальная природа. Но при этом это и познавательный туризм, и экологический, и спортивный. Различные направления, которые мы сейчас прорабатываем. И вот в рамках Национального проекта, который должен привнести, прежде всего, элемент координации между уже существующими инфраструктурными проектами, такими же как, например, безопасные дороги или доступная городская среда. Потенциал просто гигантский. Я ожидаю, что в разы будет увеличено количество поездок внутри страны", — подчеркнул он.