"Согласно материалам дела, ООО не выполнило правила поведения при режиме повышенной готовности в Томской области — на территорию санатория заехало более 100 детей. Сотрудники полиции составили протолок по ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения)", — сказал сотрудник пресс-службы.

По его данным, после выявления нарушения детей в течение двух дней вернули родителям.

В свою очередь, в санатории агентству заявили, что дети приезжали в учреждение по полисам ОМС для прохождения лечения, а не для отдыха.

Санаторий "Космонавт" располагается в 18 км от Томска в районе поселка Некрасово. Согласно информации учреждения, там лечат неврологические заболевания, болезни желудочно-кишечного тракта, органов дыхания, почек, суставов, эндокринные заболевания, в частности, сахарный диабет.

Как сообщалось, режим повышенной готовности, введенный в регионе из-за коронавируса, продлен в Томской области до 1 августа.