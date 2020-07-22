"Эта программа может хорошо сработать, если обеспечить эффективные и масштабированные каналы продаж. В силу того, что получатель субсидии – турист, агентства думают, что они оказываются в стороне, что программа работает только при условии бронирования тура у туроператора. Могу сказать, что это не так", — сказал он.

По словам Толчина, и "Интурист", и другие компании будут искать способы задействовать турагентства в продажах.

"Я думаю, что не только мы, но и другие туроператоры будут разрабатывать историю, в которой агент и турист вместе подбирают тур по России, оплачивают на сайте туроператора, а мы видим, что они сделали это вместе, тогда агенту будет возвращаться комиссия. Государство стимулирует туриста, но цепочка продаж – это туроператор и турагент, поэтому мы сами должны принимать подобные решения", — сказал он.

"Там у нас возникают дополнительные расходы по НДС, но зато будет экономия на эквайринге, потому что наш эквайринг обычно дешевле, чем у маленького агентства. Поэтому перераспределив эти расходы, доходы турагентств почти не изменятся", — добавил эксперт.

Гендиректор туроператора "Дельфин" считает, что для реализации программы субсидирования было бы лучше сразу создать схему с агентским участием. По его словам, "для туроператорского бизнеса они основная и движущая сила".

По мнению Толчина, реализация программы субсидирования внутренних поездок даст дополнительную работу отрасли в межсезонье, поддержит и принимающие компании, и агентов, и объекты размещения.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду объявил, что правительство выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять дней, тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора. Оплата должна происходить через российскую платежную систему "Мир" в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом. В программе участвует 51 регион, но в нее не вошли наиболее популярные направления массового туризма – такие как Краснодарский край, Крым, Москва или Петербург.

В России по разным оценкам работает около 20 тыс. туристических агентств. По оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), из-за пандемии коронавируса их число могло сократиться на 30%.