"Мы направили письмо в Ростуризм, в котором подтвердили готовность участвовать в программе и включить в нее турпакеты в Бурятию, Карелию, Калининградскую область, Иркутскую область, Сахалинскую область, Приморский край и другие регионы", — сказал он.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду подписал распоряжение, в соответствии с которым правительство выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять дней, тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора. Оплата должна происходить через российскую платежную систему "Мир" в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом. В программе участвует 51 регион, но в нее не вошли наиболее популярные направления массового туризма – такие как Краснодарский край, Крым, Москва или Петербург.

По мнению эксперта, это хорошая мера социальной поддержки путешествующих россиян.

"А для туроператоров это дополнительный маркетинговый инструмент для стимулирования продаж турпакетов на внутрироссийских направлениях, мотивирующий туристов получением кэшбека", — добавил Демура.

По его словам, в комплексе с другими мерами поддержки он позволит туроператорам устанавливать привлекательную цену на турпродукт и будет способствовать продвижению внутренних направлений.