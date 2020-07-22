Согласно документу, опубликованному на сайте правительства РФ, средства будут выделены из Резервного фонда кабинета министров.

"При стоимости тура от 25 тыс. рублей кэшбэк составит 5 тыс. рублей. Туристы, потратившие на путевку от 50 тыс. рублей, получат назад 10 тыс. рублей. Возврат 15 тыс. рублей предусмотрен для тех, кто заплатил от 75 тыс. рублей и больше", — говорится в сообщении на сайте правительства.

При этом есть ряд обязательных условий для участия в этой программе — продолжительность тура не менее 5 ночей, оплата через российскую платежную систему "Мир". "Решение правительства направлено на поддержку граждан и развитие внутреннего туризма", — отмечается в сообщении.