"Это хорошая мера, беспрецедентная для нашего рынка. Может действительно простимулировать спрос", — сказала она.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду объявил, что правительство выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно. Условия получения денег – поездка не менее, чем на пять дней, тур должен включать размещение в отеле и перевозку и быть приобретен на сайте туроператора. Оплата должна происходить через российскую платежную систему "Мир" в один из субъектов из списка, составленного Ростуризмом. В программе участвует 51 регион.

Как ранее сообщал Ростуризм, программа должна охватить более 2 млн поездок. Ломидзе затруднилась оценить, сколько туристов воспользуются субсидией.

"Я затрудняюсь оценить динамику прироста, но он точно будет – кэшбек хороший, и держателей карт "Мир" не так мало – на конец 2019 года их было выпущено 71,5 млн. По числу операций эта платежная система в России занимает долю 20%", — добавила она.

По словам Ломидзе, программа стимулирования может стать хорошим эффективным подспорьем в сложившейся ситуации, но безусловно не панацея для выхода отрасли из кризисного клинча.