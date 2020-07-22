"Проводится проверка по факту размещения детского палаточного лагеря в селе Барангол. Предварительно установлено, что лагерь находится в лесном массиве, в лагере 42 ребенка и 12 тренеров, выезд организован спортивным клубом из Бийска. Заезд детей осуществлялся на личном транспорте родителей", — говорится в сообщении.

Территория лагеря осмотрена сотрудниками прокуратуры, Роспотребнадзора, МЧС.

"Действиям организаторов детского отдыха будет дана оценка на предмет наличия составов административных правонарушений в сфере санитарно-эпидемиологического законодательства", — подчеркивается в пресс-релизе.

Всего в Республике Алтай коронавирус подтвержден у 1 тыс. 351 человека.