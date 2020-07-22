Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликован на портале правовой информации в среду. Распоряжение позволит дополнительно перевезти не менее 450 тыс. пассажиров.

Из документа также следует, что на субсидии смогут претендовать авиакомпании, экплуатирующие технику российского производства, выпущенную после 2009 года.

Рейсы между регионами РФ без промежуточной посадки в Москве ежегодно субсидируются в рамках постановления №1242. В бюджете на 2020 год на эти цели было заложено 8,3 млрд руб.

На майском совещании по поддержке авиаотрасли в условиях пандемии президент Владимир Путин призвал подумать над увеличением субсидирования таких рейсов. Он при этом предложил отдавать приоритет тем перевозчикам, которые используют на таких маршрутах отечественную авиатехнику.

Газета "Коммерсантъ" сообщала в июне, что правительство собирается дополнительно выделить в этом году 3 млрд руб. на рейсы в обход Москвы. При этом деньги смогут получить только эксплуатанты новых российских самолетов, говорилось в письме первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова в адрес Минэкономразвития, на которое ссылалось издание.

В РФ серийно выпускаются региональные самолеты Sukhoi Superjet 100 производства ПАО "Корпорация "Иркут" (входит в "Ростех") и локализованные на "Уральском заводе гражданской авиации" чешские L-410. Стоместные "суперджеты" имеются в парках "Аэрофлота", "Ямала", "Азимута", "Газпром авиа", "ИрАэро", "Якутии", "Северстали", несколько самолетов в этом году планируется передать подконтрольной "Ростеху" авиакомпании Red Wings. 19-местные L-410 эксплуатируют маленькие региональные перевозчики, в том числе "СКОЛ", "Хабаровские авиалинии", "Комиавиатранс", "КрасАвиа". В 2021 году ожидается запуск производства среднемагистральных МС-21. Параллельно предприятия "Ростеха" работают над созданием региональных Ил-114-300, дальнемагистральных Ил-96-400М.