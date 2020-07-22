"Мы прямо сейчас проводим открытый конкурс на позицию руководителя агентства по туризму, у нас было 70 заявок со всей страны на одну позицию руководителя агентства в достаточно удаленном и не самом крупном субъекте", — сказал он на онлайн-конференции, организованной школой управления "Сколково".

По словам Солодова, уже отобраны 10 финалистов, и на этой неделе проходит финальный отбор.

"Резюме очень воодушевляющие, и это мне внушает оптимизм, что мы можем на Камчатке сформировать команду развития. Что романтика еще не до конца выбита из наших жителей, и есть люди с горящими глазами, готовые ради реализации амбициозного проекта двигаться в том числе на такие территории как Камчатка", — добавил он.

По словам врио губернатора, сейчас складываются уникальные возможности для развития туризма на Камчатке благодаря тому, что туристов после пандемии коронавируса могут больше привлекать пустынные территории с чистым воздухом и водой, чем многолюдные пляжи Турции или музеи Флоренции.