"Основываясь на реальной эпидемиологической обстановке, президент Абхазии А.Г. Бжания обратился к руководству правительства РФ с инициативой поэтапного снятия ограничений на пересечение гражданами России и Абхазии госграницы, в том числе для открытия курортного сезона", — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что абхазская сторона готова к снятию таких ограничений в любое время. Однако этот вопрос решается по согласованию с российской стороной, отмечает пресс-служба.

Во вторник Абхазия продлила закрытие границы с Россией до 28 июля.

За время пандемии в Абхазии было выявлено 38 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, 37 пациентов выздоровели, один скончался. За пять последних недель не зарегистрирован ни один факт заболевания.