Как сообщает пресс-служба Ростуризма, одной из главных тем встречи стала реализация пилотного проекта "Редевелопмент исторической части Нижнего Новгорода. Район "Започаинье".

"Проект предусматривает 164 мероприятия. Это капитальный ремонт фасадов зданий, развитие улично-дорожной сети, благоустройство улиц и общественных пространств. Мы активно привлекаем к работе экспертное сообщество и нижегородцев. Этот проект имеет общероссийское значение и мог бы стать "витриной" бережного подхода к развитию исторических городов. Започаинье тесно связано с Окой и Волгой, и те, кто прибывают в город на водном транспорте, получили бы возможность совершить прекрасную прогулку по древнему городу", — цитирует пресс-служба слова Никитина.

По его словам, в рамках проекта разработан мастер-план восстановления и развития района общей площадью более 140 га. Мастер-план предусматривает развитие 225 объектов культурного наследия, формирование новых пешеходных маршрутов, модернизацию транспортной и инженерной инфраструктуры.

Глава Ростуризма отметила, что нижегородский проект по развитию исторического центра является одним из самых проработанных и перспективных в стране.