"Безусловно, то внимание, которое уделяется внутреннему туризму сверху по всей вертикали, начиная от регулятора и заканчивая президентом, возможности нацпроекта по туризму – это очень вдохновляет турбизнес, потому что они чувствуют, что это не та отрасль, которая была в загоне, которую перекидывали как футбольный мяч, чтобы дать возможность ведомствам получить дополнительные средства", — сказала она на онлайн-конференции, организованной школой управления "Сколково".

По словам Ломидзе, "сейчас есть ощущение того, что начнется очень важный период в туризме, и многолетние разговоры про развитие внутреннего туризма наконец-то начнут реализовываться".

"У нынешнего регулятора, Ростуризма, есть одно удивительное качество: мы поговорили, решили и сделали. Раньше это все заканчивалось на стадии "поговорили". И пока вот все, что обсуждается, направлено на некую созидательную историю. И это вдохновляет. Конечно, много вопросов к объектам показа в России, к сервису, к гостиницам. Их много, и они были всегда. И никто не питает иллюзий, что за год или за уникальный сезон, когда мы вне конкуренции, у нас все поменяется. Но бизнес рассчитывает, что оперативные решения Ростуризма и оперативные меры, которые принимаются для того, чтобы поддержать внутренний рынок и тех, кто на нем работает, позволят увеличить финансовую стабильность индустрии", — добавила представитель АТОР.

Премьер-министр Михаил Мишустин в среду объявил, что правительство выделяет 15 млрд рублей на программу стимулирования внутренних турпоездок, подготовленную Ростуризмом. В ее рамках туристы получат кэшбек в размере от 5 до 15 тыс. рублей за каждую поездку стоимостью от 25 до 75 тыс. рублей соответственно в определенные регионы. Ранее туроператоры получили 3,5 млрд рублей для возврата денег клиентам за невозвратные авиабилеты. Были реализованы и другие меры поддержки отрасли.