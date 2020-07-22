"Глобальная цель – почти двукратное увеличение круизного туристического потока – с 75 тысяч туристов в 2019 году до 137 тысяч в 2024 году. Для этого необходимо модернизировать причальную инфраструктуру Нижнего Новгорода, Бора, Городца, Чкаловска, Дзержинска и Балахны", — приводит пресс-служба Ростуризма слова Никитина.

Губернатор подчеркнул важность совместной работы региона и Ростуризма для реализации различных проектов. Одним из них является создание круизного кластера "Ока – Волга".

В сообщении отмечается, что на данный момент из 14 круизных центров Нижегородской области суда круизного и малого флота могут принимать только 5 городов.

Догузова в свою очередь отметила, что долгое время развитию круизной инфраструктуры не уделялось должного внимания.

"Сейчас развитие речного внутреннего туризма является одним из приоритетов нашей работы. Одними из ключевых маршрутов являются как раз Ока и Волга. Люди могут не только отдохнуть рядом с водой, но и познакомиться с культурой страны и ее историей. Долгое время развитию круизной инфраструктуры не уделялось должного внимания. Это сказывается на стоимости и качестве таких услуг. Наша задача – помочь регионам и представителям отрасли сформировать интересные и доступные предложения. Нижегородская область – один из важнейших регионов для развития данного направления", — сказала глава ведомства.