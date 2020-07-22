Очередной перенос сроков связан с тем, что Федеральное управление гражданской авиации США (Federal Aviation Administration, FAA) решило запросить мнение заинтересованных сторон перед тем, как утвердить изменения в программном обеспечении и оборудовании самолета. Регулятор не сумеет завершить работу по снятию ограничений на полеты 737 MAX, введенных в 2019 году, до конца октября — начала ноября.

Ожидается, что процесс подготовки пилотов и проверки технического состояния лайнеров, а также получение соответствующего одобрения FAA, растянется до конца декабря. Только после этого лайнеры смогут возобновить коммерческие авиаперевозки.

Тем не менее сроки могут сократиться, и полеты лайнеров могут возобновиться раньше, отмечают источники, однако эта ситуация кажется маловероятной.

Представитель Boeing сказал, что компания находится в тесном сотрудничестве с FAA и другими международными регуляторами, чтобы "оправдать их ожидания по мере того, как мы работаем над безопасным возобновлением операций 737 MAX", отметив, что эти регуляторы будут определять итоговые сроки.

Полеты самолетов Boeing 737 MАX приостановили во всем мире в марте 2019 года после двух авиакатастроф. В марте 2019 года при крушении самолета этой модели авиакомпании Ethiopian Airlines погибли 157 человек. В октябре 2018 года жертвами крушения Boeing 737 MAX индонезийской компании Lion Air стали 189 человек.