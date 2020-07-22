Наряду с Ленинградской областью траты на объекты размещения выросли в Сочи и Краснодарском крае (в два раза), в Калининградской области (на 54%), Карелии (на 33%) а также в Алтайском крае (на 15%). Также рост зафиксирован в Татарстане и Нижегородской области.

Кроме того, в первой половине июля в Карелии, на Байкале, Ленинградской и Нижегородской областях увеличился спрос на активный отдых — в 1,5-2 раза. При этом Карелия стала единственным регионом, где по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос оборот турагентств — на 34%.

В целом по России расходы на услуги туроператоров ниже прошлогоднего показателя на 20%, так как многие туристы предпочитают организовывать путешествия самостоятельно.

Рост в первой половине июля продемонстрировал и сегмент проката автомобилей — объем транзакций составил 6,8 млн рублей, что в два раза выше показателя аналогичного периода прошлого года.

Наибольший средний чек на аренду транспорта зафиксирован в Краснодарском крае (23 тыс. рублей), Москве (16 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (12 тыс. рублей) и Калининграде (10 тыс. рублей).

В общей сложности траты туристов в российских ресторанах за первую половину июля составили 1,2 млрд рублей, в гостиницах — около 260 млн рублей. Расходы на турагентства составили около 600 млн рублей, на развлечения — около 10 млн рублей и пока уступают прошлогодним показателям.

"Если в июне в силу сохранявшихся ограничений объем трат оказался в 1,5 раза меньше прошлогоднего, то уже сейчас ситуация меняется с каждым днем. В июле и августе у российских регионов есть все шансы перекрыть показатели прошлого лета", — приводятся в сообщении слова руководителя департамента эквайринга ВТБ Алексея Киричека.