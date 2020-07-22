По ее словам, в интернете появляются видеоролики и фотографии, на которых видно, что туристы оставляют на деревьях вместо привычных лент медицинские маски.

"Нам известны факты, что некоторые местные жители уже обращаются к властям относительно этого безобразного поведения туристов. Местное население негативно к этому относится. Перед открытием туристического сезона жители обращались к властям с просьбой не открывать туристические объекты и заявляли о том, что туристы нам совсем не нужны с таким их отношением", — сказала Зяблицкая на пресс-конференции в среду.

Привязывание лент к деревьям — ритуал поклонения духам гор: путники привязывают кусочки ткани к деревьям, загадывая желания. Таких деревьев в Республике Алтай достаточно много в местах, пользующихся наибольшей туристической привлекательностью.