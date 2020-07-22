"Мы отмечаем резкий всплеск спроса и интереса со стороны туристов. Структура турпотока изменилась в связи с тем, что федеральные турпоператоры "прошлись по региону", распиарили Алтай. Спрос уже превышает предложение. Мы ощутили дефицит инфраструктуры: до сентября нет мест в пятизвездочных объектах. На более высокобюджетный сервис спрос выше, чем на средний и низкий сегменты", — сказала Слесарева.

Также отмечается наплыв самостоятельных туристов, которые очень много обращаются за консультированием, но едут самостоятельно — речь идет о туристах из регионов Сибири. По ее словам, в регионе не все места приспособлены для самостоятельного туризма.

"Дороги наши нас не устраивают в части качества. Если говорить о придорожном сервисе, то он есть только по Чуйскому тракту. Также нам не хватает и отелей "среднего уровня". Во многих туробъектах возросли цены, но уже сейчас очень много туристов на Катуни, в степных озерах — Завьяловском районе, Яровом", — подчеркнула Слесарева.

Ее коллега, президент Ассоциации туристских организаций Республики Алтай Татьяна Зяблицкая, также отметила проблему нехватки высокобюджетных средств размещения. По ее словам, в регионе также есть участки, где нет никакого сервиса: людям приходится преодолевать по 200 км пути без единого благоустроенного туалета.