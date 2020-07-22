Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая в Госдуме в среду с отчетом о работе правительства заявил, что на программу стимулирования будет выделено 15 млрд рублей.

В ее рамках государство будет субсидировать турпоездки по стране стоимостью не менее 25 тыс. рублей, если туристы купят услуги через платежную систему МИР. За каждый такой тур они смогут получить кэшбек в размере 5 тыс. рублей. При стоимости тура от 50 тыс. возврат составит 10 тыс. рублей, от 75 тыс. – 15 тыс. рублей.

Как сообщила в понедельник начальник управления отдела туристских информационных ресурсов безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова, всего таким образом ведомство рассчитывать субсидировать более 2 млн турпоездок. По ее словам, программа стимулирования внутреннего туризма будет запущена уже в августе 2020 года.

Среди условий получения бонуса – направление должно входить в список, предложенный Ростуризмом. Тур необходимо приобрести у туроператора по внутреннему туризму, входящего в единый федеральный реестр, или напрямую у классифицированного отеля. Продолжительность поездки должна быть не менее 5 ночей. Программа распространяется на четыре вида туризма – водный речной, экологический, сельский и культурно-познавательный.

Схема получения бонуса выглядит так: турист, который решит поучаствовать в программе, должен зайти на сайт мирпутешествий.рф (Russia.travel), выбрать предложение одного из партнеров и перейти на его сайт. Там он выбирает тур на странице, созданной специально под акцию, оформляет поездку и оплачивает с использованием карты МИР. Возврат средств на карту займет от 5 минут до 5 дней. Полученный кэшбек освобожден от налогов

На лето 2020 года в программу включены 45 новых направлений, среди них – Ростовская область, Красноярский край, Псковская область, Республика Татарстан, Иркутская область, Вологодская область, Самарская область, Ярославская область, Кабардино-Балкарская Республика, Свердловская область, Новосибирская область, Сахалинская область, Нижегородская область, Калужская область, Мурманская область, Калининградская область, Саратовская область, Архангельская область, Ленинградская область, Смоленская область, Астраханская область, Волгоградская область, Ханты-Мансийский АО-Югра, Тульская область, Тюменская область, Воронежская область, Республика Мордовия, Кемеровская область, Новгородская область Тверская область, Пермский край, Оренбургская область, Республика Башкортостан, Хабаровский край, Владимирская область, Челябинская область, Республика Карелия, Удмуртская Республика.

И отдельно выделены шесть специальных направлений с небольшим номерным фондом, где туристы также смогут получить кэшбек – Бурятия, Хакасия, Камчатский край, Костромская область, Ивановская область, Ульяновская область.

Как сообщалось, крупные туроператоры при поддержке Ростуризма летом 2020 года организовали несколько чартерных программ для доставки туристов в регионы России, в которые раньше ездили только индивидуальные туристы. В частности, чартерные рейсы с конца июня выполняются из Москвы, Петербурга и Екатеринбурга в Калининград, 5 июля прилетел первый чартерный рейс из Москвы в Бурятию, 19 июля – в Хакасию. 18 июля стартовала программа перевозки туристов регулярными рейсами на Алтай из Москвы и Петербурга.

Почетный президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько считает, что программа субсидирования была бы особенно эффективной в межсезонье, когда спрос на внутренние турпоездки станет ниже, особенно в случае открытия границ.

"Это сделает рынок более сбалансированным и повысит эффективность использования основных фондов средств размещения, конечно, если мы не столкнемся с сильной второй волной эпидемии. При этом нельзя снижать поддержку туроператоров и перевозчиков, особенно на чартерных направлениях, поскольку системной основой туристского рынка и популярности регионов все равно остаются организованные турпотоки. И в России, и за рубежом", — пояснил он.