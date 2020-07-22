"На прошлой неделе правительство приняло решение выделить дополнительно еще 15 миллиардов рублей на развитие внутреннего туризма. Эти деньги пойдут на частичную компенсацию расходов людям, которые до конца этого года решат отдохнуть в российских регионах. Их список уже составлен Ростуризмом. Сумма возврата средств туристам составит от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от тура", — сказал он, выступая в среду в Госдуме с отчетом о работе правительства за минувший год.

Он добавил, что сегодня туризм находится в сложном положении. "И нужно не только поддержать его, но и обеспечить условия для динамичного развития. В том числе – открывая новые возможности для внутреннего туризма", — подчеркнул премьер.

Ранее сообщалось, что Ростуризм рассчитывает таким образом стимулировать более 2 млн поездок в регионы России, где до сих пор не было массового туризма. В список вошел 51 регион, в том числе Бурятия, Хакасия, Калининградская область, Алтай, куда туроператоры поставили чартеры.

Правительство РФ в пятницу одобрило выделение Ростуризму в 2020 году средств на субсидирование направлений внутреннего туризма из резервного фонда.