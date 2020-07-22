"Мы никого не держим, поезжайте. Но знайте, что, вернувшись оттуда, вы попадете в карантин минимум на 10 дней, за свой счет" — сказал Лукашенко, выступая перед активом Гомельской области во вторник. Президента цитирует его пресс-служба.

"Поэтому я вас прошу: побудьте этот год дома, у нас хватает санаториев, у нас хорошая природа. Отдохните здесь", — призвал глава государства.

При этом он отметил, что "Господь нам подарил такую погоду!". "Сейчас через пару дней будет прохладно, потом через 5 дней будет жара, особенно в Гомеле. Ну, искупайтесь здесь, сходите на Сож, съездите в Славгород, это же совсем рядом, — в эту Голубую криницу. Потопчитесь там ногами, подумайте о хорошем", — добавил президент.

Он также упомянул о своей кринице на малой родине рядом с агрогородком Александрия. "У меня своя криница — Трофимова. Тоже вас приглашаю, приедьте с детишками, окунитесь. У меня дети малые и взрослые окунались, и никто никогда, слава Богу, не заболел. И вы тоже окунитесь, походите, побегайте, подвигайтесь. Измените свой образ жизни", — обратился к присутствующим Лукашенко.

По данным Минздрава на 21 июля, в Беларуси зарегистрированы 66 тыс. 348 человек с положительным тестом на COVID-19, скончались 507 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией.