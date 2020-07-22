"Когда будут сняты ограничительные меры, возможно, — 1-3 августа, летние загородные лагеря откроются. При этом мы учли все рекомендации и провели подготовительные работы", — приводятся в сообщении слова специалиста управления образования Якутска Матрены Гуляевой.

На третьем этапе планируют открыться четыре загородных лагеря: "Радуга", "Бинго", "Спутник" и "Родничок".

"Количество мест в четырех лагерях с учетом 50% от проектной мощности составляет 327 детей. Прием детей будет организован после 24 июля — примерно с 27 июля по 1 августа, при условии снятия ограничительных мер", — отмечается в сообщении.

Сейчас идет набор персонала по штатным расписаниям — в загородные стационарные лагеря необходимо набрать 146 работников.

Как уточнили в учреждении, все лагеря будут обеспечены дезинфицирующими средствами и средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами, термометрами, бутилированной водой для поддержания режима питья. Работники лагерей пройдут анализы на коронавирус и на вирусные кишечные инфекции до начала смены.

"Также у детей, имеющих контакт с больными коронавирусом, потребуют отрицательные результаты анализов при поступлении в лагерь", — добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 2 июля в Якутии начат второй этап снятия ограничений.

Снят режим самоизоляции, кроме лиц старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниям. Вновь заработали торговые центры (без фудкортов и игровых зон), библиотеки, музеи, туристические базы, организованные пляжи. Кроме того, летние кафе могут работать до 00:00 часов.

Частичные ограничительных меры из-за коронавируса продлены до 24 июля.