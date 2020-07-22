"Утром 22 июля спасатели начали восхождение к штурмовому лагерю, расположенному на высоте 3450 метров. Там, после проведения подготовительных мероприятий, будет предпринята попытка ночного подъёма к месту нахождения палатки с пострадавшим", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, 20-21 июля в целях акклиматизации спасатели выполнили выход на высоту 3456 метров, подготовили там площадку для штурмового лагеря, но из-за бушующей на высоте метели вынуждены были вернуться в базовый лагерь, расположенный на высоте 2500 метров.

6 июля в Камчатскую службу спасения поступил сигнал с просьбой о помощи. По словам заявителя, он вместе со своим другом совершал восхождение на Ключевской вулкан. На северном склоне, в 200 м от кратера, у его товарища отказали ноги, предполагается, что из-за горной болезни. По предварительным данным, мужчина находится в бессознательном состоянии с утра 6 июля.

7 июля утром из Петропавловска-Камчатского в посёлок Ключи на высокопроходимом автомобиле "Урал" прибыли сотрудники поисково-спасательного отряда. В ходе восхождения на вулкан, на высоте 2 км над уровнем моря, они обнаружили заявителя. Мужчину передали медикам, которые на вертолёте территориального центра медицины катастроф доставили его в краевой центр.

Группа из 14 спасателей продолжила восхождение и поиск второго туриста, которого в ходе облета вулкана на вертолете 7 июля обнаружить не удалось. Они поднялись на высоту 4500 метров, однако путь к вершине продолжить не смогли из-за сильного камнепада и схода селевых потоков в связи с активным таянием ледника на вулкане.

11 и 12 июля было предпринято несколько попыток с помощью вертолета высадить группу спасателей возле кратера вулкана. Но погодные условия и парогазовые выбросы из кратера вулкана не позволили вертолёту приблизиться к месту назначения.

15 июля на территорию Камчатки прибыла группа альпинистов из Владивостока. Это коллеги пострадавшего, которые изъявили желание присоединиться к спасателям. Все они имеют серьёзную альпинистскую подготовку и способны работать на сложном горном рельефе, отмечает пресс-служба ГУ МЧС.

Ключевской вулкан — самый активный и мощный базальтовый вулкан Курило-Камчатской вулканической области. Он находится в Ключевской группе вулканов в северной части Центральной камчатской депрессии на правом берегу реки Камчатка. Ближайший населенный пункт от вулкана — поселок Ключи, который расположен примерно в 30 км от исполина. Высота Ключевского вулкана — более 4750 м.

В ноябре 2019 года началось вершинное извержение вулкана. В апреле 2020 года из кратера начала изливаться лава. Спасатели настоятельно рекомендуют туристам и альпинистам не совершать восхождения на извергающийся исполин.