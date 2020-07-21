Проект призван объединить единой экологической программой четыре приграничных муниципалитета — российские Гдов и Кингисепп, а также латвийские Руйиена и Цесис.

Согласно проекту в каждом из городов будет организована экологическая площадка, которая посредством онлайн-вещания наладит круглогодичную взаимосвязь участников проекта. В Гдовском районе платформа установлена на берегу Чудского озера, в деревне Береговая Луневщина. В настоящее время осуществляется закупка необходимого оборудования, в частности широкоформатной камеры наблюдения, солнечных батарей. Кроме того, будут проведены работы по благоустройству территории вокруг смотровой площадки.

После установки и подключения оборудования трансляция с платформы близ Чудского озера будет доступна для жителей всех городов-партнеров. В любое время года можно будет следить за изменением погоды и поведением фауны на прибрежной полосе, а также проводить расчеты использования энергии, вырабатываемой солнечными батареями.

В рамках проекта "Зеленые башни" также будет проведен и капитальный ремонт второго этажа здания Гдовского краеведческого музея, который располагается в здании начала XX века купца Бояринова. По завершению работ здесь появится выставочный зал и "зеленый класс", который будет оснащен мультимедийной техникой, позволяющей жителям и гостям Гдовского района вести наблюдение за происходящим на берегу Чудского озера, а также на аналогичных площадках Кингисеппа, Руйиены и Цесиса. Пространство планируется задействовать и для проведения открытых уроков по физике, биологии и географии для школьников, лекций для взрослого населения.

Полная стоимость проекта, реализуемого в Гдовском районе, составляет порядка 12 млн рублей, из которых 1,2 млн рублей — средства муниципалитета. Ремонт музея и оснащение всех площадок планируется завершить осенью 2020 года.