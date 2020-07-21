Как пояснили в Ростуризме, ключевая задача взаимодействия – расширение и сокращение сроков предоставления финансовой поддержки представителям малого и среднего предпринимательства в туристической отрасли.

"Дорожная карта предполагает реализацию мер по расширению имущественной поддержки субъектов МСП, работающих в туризме, совершенствование законодательства в отрасли, а также обучение предпринимателей по специальным программам Корпорации МСП. Ряд мероприятий дорожной карты предполагает информационно-маркетинговую поддержку реализуемых инициатив в сфере туризма, в том числе интеграцию на порталы партнеров специализированных сервисов для представителей туриндустрии, информационное взаимодействие национального туристического портала Russia.Travel и бизнес-навигатора МСП с целью привлечения основных туристических маршрутов при планировании открытия новых объектов туристской инфраструктуры в городах России", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в рамках сотрудничества Корпорацией МСП будет осуществляться информирование субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, по вопросам участия в закупках в соответствии с 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".

"Речь идет о финансовых мерах поддержки – таких как льготное кредитование МСП, занятых в сфере туризма, а также о коробочном продукте, который мы запустим с Ростуризмом в ближайшее время. Также предприниматели получают доступ к имущественной поддержке по льготным арендным ставкам", — рассказал на церемонии подписания дорожной карты генеральный директор Корпорации МСП Александр Браверман.

Глава Ростуризма Зарина Догузова, в свою очередь, подчеркнула, что в индустрии гостеприимства сосредоточено наибольшее количество субъектов малого и среднего предпринимательства.