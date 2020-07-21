Так, с 22 июля в регионе для прогулок открываются парки. При этом остается условие — соблюдение социальной дистанции. Ранее в парках были разрешены только пробежки в определенное время суток.

Однако в парках не будут работать аттракционы, не будут проводиться концерты и культурно-спортивные мероприятия.

Также в Ивановской области с 27 июля решено открыть детские загородные лагеря. Они будут работать при 50-процентной наполняемости, полном запрете на посещения посторонними лицами, в том числе родителями. Все развлекательные мероприятия для детей будут проводиться на открытом воздухе.

Предполагается, что в одну смену, которую решено провести этим летом, отдохнуть смогут 1,4 тыс. детей в 10 стационарных оздоровительных лагерей.