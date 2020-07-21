"Запрет на проведение культурно-массовых мероприятий на различных площадках в регионе сохраняется", — говорится в сообщении.

При этом с 22 июля ярославцам разрешат очное посещение электронных читальных залов в библиотеках, но только по предварительной записи.

"Учреждения спортивной подготовки с 22 июля вправе работать вполовину мощности, тогда как ранее — только на четверть. Родителям по-прежнему запрещено присутствовать на тренировках детей", — отмечается в пресс-релизе.

Точно такая же норма будет действовать в музеях и выставочных залах — им с завтрашнего дня разрешено работать на 50% от полной загрузки.

В Ярославской области зафиксировано 4933 случая заражения коронавирусом, скончались 24 человека.