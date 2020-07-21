"Константин Семенов и Иван Возниковцев получили по 253 года лишения свободы за организацию нелегальной миграции, торговлю людьми и нелегальное пересечение границы Греции", — сказал Мельников "Интерфаксу".

Как пояснил собеседник агентства, такой высокий срок связан с тем, что от 7 до 12 лет моряки получили за каждого мигранта, которых на судне было более 20 человек, дополнительные сроки были добавлены за иные инкриминируемые преступления.

Мельников отметил, что в суде моряки вину не признали.

Осуждённые россияне утверждают, что прибыли в Турцию для работы: они должны были перевозить туристов. "После обучения россияне вышли в море, однако их яхта неоднократно ломалась, о чем они сообщили работодателю. Работодатель обещал прислать помощь, но в назначенную точку вместо лодки с запчастями к судну прибыли плавсредства с нелегалами. Работодатель пригрозил морякам расправой, и наши ребята вынужденно пустили нелегалов на борт",- рассказал Мельников.

Правозащитник отметил, что греческий суд не обратил внимание на доводы моряков, а адвокат по назначению практически не общался с ними.

"Сейчас близкие моряков создали в соцсетях группу и собирают средства на оплату адвокатов и иные нужды узников", — сказал собеседник агентства.