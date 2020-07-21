"Как только сняли первые ограничения в России в середине мая, пользователи Aviasales сразу же стали искать возможность улететь в Турцию через Республику Беларусь. К середине июня количество запросов с российских ip-адресов выросло на 394% по сравнению с прошлым годом и превысило долю поисков, совершаемых из Республики Беларусь", — рассказал он.

Полеты в Турцию из Белоруссии возобновились 1 июля, регулярные рейсы выполняются только из Минска в Стамбул. По данным Aviasales, стоимость авиабилетов за три недели заметно выросла. Сейчас в Стамбул можно улететь на рейсах Turkish Airlines и Belavia, у турецкой авиакомпании билет стоит в среднем 23 тыс. рублей.