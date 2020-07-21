Британская столица, год назад лидировавшая по числу бронирований, переместилась на 11-е место в рейтинге, темпы восстановления объема бронирований в Лондоне существенно отстают от других европейских городов. По данным ForwardKeys, на текущий момент объем бронирований составляет около 5% от показателя за 2019 год, тогда как среднее значение в городах Европейского союза составляет 23%.

"Лондон — одно из наиболее популярных в мире направлений для туристов. Поэтому то, что он выпал из топ-10 европейских городов, говорит нам о том, насколько разрушительными являются последствия пандемии COVID-19 и мер ее сдерживания для туристических поездок в Великобританию", — говорит вице-президент ForwardKeys по исследованиям Оливье Понти.

"Однако сейчас, когда большинство самых жестких карантинных мер в Великобритании ослаблены, я рассчитываю, что Лондон в скором времени вновь вернется в этот список", — отмечает он.

Результаты исследования могут стать поводом для опасений инвесторов, вкладывающихся в акции авиакомпаний, гостиничных и туристических операторов, которые рассчитывали на устойчивое восстановление туристической отрасли, пишет MarketWatch.