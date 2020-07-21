"По результатам расследования установлено, что причиной аварии явился локальный коррозионный износ участка трубопровода", — сообщается на сайте Ростехнадзора во вторник.

По данным ведомства, участок трубопровода пришел в негодность из-за старения антикоррозионного изоляционного покрытия, которое отслоилось от трубы. Под изоляционной пленкой скопилась влага, труба истончилась "до критической величины с последующим разрывом", говорится в сообщении.

Кроме того, по версии ведомства, причинами аварии также называются неисполнение специалистами ООО "Пермская сетевая компания" ("ПСК", филиал ПАО "Т Плюс") своих функциональных обязанностей, а также допущенные специалистами ООО "Уральский центр промышленной безопасности" нарушения при проведении экспертизы промбезопасности тепломагистрали в июле-августе 2019 года.

Отмечается, что из-за случившейся трагедии ведомство провело две внеплановые проверки "Пермской сетевой компании" в Перми, Краснокамске и Чайковском. В ходе проверок выявлено 946 нарушений.

Организация привлечена к административной ответственности по ч.3 ст.9.1 КоАП РФ за грубое нарушение требований промышленной безопасности в Перми, по ч.1 ст.9.1 КоАП РФ за нарушение требований промбезопасности в Краснокамске и Чайковском. Десять должностных лиц "Пермской сетевой компании" привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов на юридическое лицо составила 700 тыс. рублей, на должностных лиц — 280 тыс. рублей.

Материалы технического расследования переданы в следственные органы.

Между тем, в пресс-службе "ПСК" агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что не согласны с выводами надзорного органа, считают их "однобокими" и намерены оспорить решение Ростехнадзора.

"Отдельно обращаем внимание, что Ростехнадзор — это не орган предварительного следствия, он не уполномочен признавать лиц виновными или невиновными в инциденте, устанавливать непосредственную причинно-следственную связь между событием и нарушениями инженерно- технических норм и правил. Поэтому вывод о виновности "ПСК" в произошедшей трагедии, сделанный на основании факта привлечения организации к административной ответственности, представляется по меньшей мере странным", — сказали в пресс-службе.

При этом в компании не отрицают факт утечки, однако напоминают, что прорыв произошел в 300 метрах от места трагедии.

"Подвальное помещение в здании по улице Советской Армии, 21 оказалось единственным, куда попал кипяток. Поэтому непосредственной причиной трагедии является отсутствие герметизации стены жилого дома, что находится в зоне ответственности управляющей компании", — добавили в пресс-службе.

Собеседник агентства отметил, что компания действует в рамках всех требований и проверяет теплосети перед началом отопительного сезона. Кроме того, по результатам независимой экспертизы промышленной безопасности, проведенной в 2019 году, сеть была признана безопасной для эксплуатации и "ПСК" сделала все возможное для предотвращения этого инцидента в ходе подготовки теплосетей к зиме, заявили в пресс-службе.

Как сообщалось, в ночь на 20 января в Индустриальном районе Перми прорвало трубу с теплоносителем рядом с жилым домом, где на цокольном этаже располагается мини-отель "Карамель". Кипяток залил помещение гостиницы, из-за чего погибли пять человек, в том числе ребенок. Еще шесть человек пострадали. Среди пострадавших — двое спасателей и сотрудница отеля.

Следователи предъявили обвинение по ч.3 ст.238 УК РФ в оказании небезопасных услуг коммерсанту Сергею Щербакову, который организовал мини-отель.