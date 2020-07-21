"На территории рекреационного объекта "Белые скалы" в каньон с высоты около пяти метров упал молодой человек. На место происшествия на служебном автомобиле повышенной проходимости выехали спасатели Хостинского подразделения ЮРПСО МЧС России", — сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России во вторник.

Спустившись в каньон по туристической тропе, они обнаружили молодого человека, который не подавал признаков жизни.

"Спасатели оказали пострадавшему медицинскую помощь. Предположительно, 19-летний турист после падения в каньон получил травмы таза и позвоночника", — говорится в сообщении.

С помощью альпинистского снаряжения и носилок сотрудники МЧС подняли пострадавшего на тропу и транспортировали к автомобилю скорой помощи.