Еще три таких же самолета, по ее словам, будут поставлены компании в течение недели.

Сейчас "Победа" выполняет ежедневно почти 200 рейсов по России, с приходом новых лайнеров число рейсов вырастет примерно до 230, отметил гендиректор авиакомпании Андрей Калмыков.

"Уже на август мы смогли запланировать открытие новых рейсов по маршрутам Санкт-Петербург — Ульяновск и Москва — Ижевск", — добавил Калмыков, чьи слова передала представитель "Победы".

В прошлом году сообщалось, что "Победа" заберет четыре Boeing 737-800, которые относятся к поколению Next Generation, у "сестринской" авиакомпании "Россия". Такое решение было принято на фоне задержки поставок по всему миру самолетов более современного поколения — Boeing 737 MAX. "Победа" заказала 20 "максов" и планировала получить первые машины еще в прошлом году.