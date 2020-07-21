"Генпрокурор России Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов организовать проверку исполнения законодательства в сфере эксплуатации аттракционной техники и частных зоопарков", — сказали в генпрокуратуре.

Там подчеркнули, что в случае необходимости прокуроры будут инициировать возбуждение уголовных дел в отношении виновных должностных лиц и принимать меры прокрустово реагирования.

В Генпрокуратуре отметили, что "в деятельности хозяйствующих субъектов, предоставляющих такие услуги, выявляются многочисленные нарушения законодательства, которые нередко становятся причиной несчастных случаев".

В связи с этим поручено "дать оценку обеспечению безопасности посетителей, реализации органами власти полномочий по надзору в этих областях".

В генпрокуратуре напомнили, что именно в летний период "значительно возрастает спрос на деятельность аттракционов и функционировании зоопарков, зоотеатров, зоосадов". Посетителями этих мест проведения досуга в первую очередь являются дети, добавили в ведомстве.