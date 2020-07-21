"С 3 по 5 августа в республике в рамках проекта "Эколокация" и всероссийской акции "Вода России" пройдет масштабное мероприятие по очистке берегов рек Сунжа и Асса. Общая протяженность территории составит свыше 10 км", — сказал представитель ведомства.

По его словам, проект экоактивистки Танзилы Калоевой реализуется командой Центра молодёжных инициатив при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодёжи.

Целью трёхдневного субботника является поддержание санитарного порядка на берегах рек Ингушетии, развитие общественной активности и формирование бережного отношения граждан к природе.

Как отметил собеседник агентства, уборка территории пройдёт при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии республики. Сотрудники и глава ведомства Магомед Евлоев присоединятся к акции на третий день.

Живописные берега рек Сунжа и Асса являются излюбленным местом активного отдыха жителей и гостей республики. Ежедневно там отдыхает большое количество туристов.

По мнению руководителя Минприроды Евлоева, загрязнение прибрежной полосы бытовым мусором после кемпингов и пикников является настоящей экологической бедой.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Ингушетия третий год подряд заняла первое место среди регионов по проведению экологической акции "Вода России".

Тогда акцию впервые провели в формате серии экомарафонов, которая стартовала в мае в Нижнем Новгороде, а завершилась в октябре в Крыму. Формат экологической эстафеты позволил объединить все 85 регионов и дал новый рекордный результат: более 24 тыс. км береговой линии было очищено от мусора силами порядка 1 млн волонтеров.

Участники проекта установили рекорд, очистив от мусора 24,2 тыс. км берегов, что сопоставимо половине длины экватора Земли. В тройку самых активных регионов вошли Ингушетия, Северная Осетия и Саха (Якутия).

По итогам уборок Минприроды России был составлен рейтинг самых активных регионов-участников. Учитывался объем собранного мусора, количество водоемов и коэффициент отношения числа участников акции к населению региона.

По данным пресс-службы федерального ведомства, в Ингушетии на уборку вышел практически каждый третий житель республики.