Минздрав Кипра разделил все страны на три категории в зависимости от эпидемиологической ситуации. В категорию А вошли 22 страны, где число новых случаев коронавируса не превышает 1 на 100 тыс. жителей в день. Их гражданам не нужны справки об отсутствии коронавируса.

В категорию B вошли страны, где число новых случаев превышает этот показатель или где смертность превышает 10 человек в день на 100 тыс. Всего в ней 21 страна, приезжающим из них туристов нужны справки об отрицательных тестах на коронавирус, сделанных не позднее, чем за 72 часа до посадки на рейс.

В категорию C входят Великобритания, Швеция, Португалия, Сербия, Черногория, Румыния и Люксембург. Гражданам этих стран после въезда на Кипр нужно будет соблюдать 14-дневный карантин.

Категории постоянно пересматриваются: так, Минздрав исключил из категории B Румынию и Люксембург, где ситуация с вирусом ухудшилась. Австралия по той же причине была переведена из списка A в B. Алжир, Марокко, Руанда, Таиланд, Тунис и Китай, наоборот, перешли из категории C в B из-за улучшения ситуации.

Ожидается, что с 1 августа Великобритания перейдет в категорию B, и для британских туристов карантин будет отменен. Как пишет издание, поскольку эта страна является основным поставщиком туристов на Кипр, представители турбизнеса острова ждут этого момента с большим нетерпением. Правда, министр здравоохранения Константинос Иоанну заявил, что карантин отменят лишь в случае, если эпидемиологическая ситуация в Британии продолжит улучшаться.

В субботу министр транспорта Кипра Яннис Карусос сообщил, что остров принимает сейчас около 6 тыс. пассажиров в день, но число рейсов постоянно растет.