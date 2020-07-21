Так, с 1 августа авиакомпания Smartavia вводит две дополнительные частоты по четвергам и субботам рейса 5N-535/536. Время вылета и прилета зависит от дня недели.

Кроме того, авиакомпания "Азимут" в августе введет дополнительную частоту по вторникам рейса А4-203/204, ее рейсы в Санкт-Петербург станут ежедневными. Время вылета и прилета данного рейса также зависит от дня недели.

Перелеты в Санкт-Петербург из "Платова" также выполняет авиакомпания "Россия". В августе с введением дополнительных частот планируется совершать до 19 рейсов в Петербург в неделю.